Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde Yunanistan’ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Peki, Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.
Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde bu akşam Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak.
Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TSİ 20.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.
Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor. Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.