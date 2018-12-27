Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde bu akşam Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak.

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 20.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor. Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.



