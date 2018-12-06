Darüşşafaka Tekfen - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 71-73

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 17-17'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz, ilk yarıyı 42-36 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da arttıran Darüşşafaka, son çeyreğe 62-51 önde girmeyi başardı.

Son çeyreğin başında Darüşşafaka, 65-51'lik skoru yakalasa da Wilbekin liderliğinde Maccabi Tel Aviv, 4:12 kala skoru 66-65 yaptı. Wilbekin'in sayılarıyla etkinliğini sürdüren konuk ekip, son 2 dakikaya da 68-73 önde girdi. Darüşşafaka, skoru 71-73'e getirse de son topu kullanamayınca karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, 11. maçında 10. yenilgisini alırken Maccabi ise 3. galibiyetini elde etti.

Darüşşafaka Tekfen'de Michael Eric 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken yeni transfer Toney Douglas da 14 sayıyla oynadı. Başka ismin çift hanelere çıkmayı başaramadığı temsilcimizde Markel Brown da 9 sayı üretti.

Maccabi Tel Aviv'de John DiBartolomeo 13 dakikada 13 sayı üretirken Johnny O'Bryant 12 sayı, 14 ribaunt ve Scottie Wilbekin de 11 sayıyla maçı tamamladı.