Darüşşafaka Tekfen, İsrail deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında yarın deplasmanda İsrail’in Maccabi FOX takımına konuk olacak.

Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena’da oynanacak maç, TSİ 22.05’te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi’nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 20 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 10. sırada yer alan Maccabi FOX ise normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off’lara girmenin hesaplarını yapıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı İsrail temsilcisi 73-71 kazanmıştı.

AA