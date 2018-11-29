Darüşşafaka Tekfen - Gran Canaria maç sonucu: 71-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 25-22, ilk yarıyı da 44-34 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte geri dönmeyi başaran Gran Canaria, 12-23'lük skoru yakaladı ve son çeyreğe 56-57 önde giren taraf oldu.

Son çeyrekte Darüşşafaka, tekrar üstünlüğü yakalamasına rağmen son bölümde etkili olan Gran Canaria, karşılaşmadan 71-75'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, 10. maçında 9. yenilgisini alırken Gran Canaria ise 3. galibiyetini elde etti.

Darüşşafaka'da Ray McCallum 13 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ile öne çıkarken Stanton Kidd, Emircan Koşut ve Michael Eric 8'er sayıyla oynadılar.

Herbalife Gran Canaria'da Marcus Eriksson 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Anzejs Pasecniks 17, DJ Strawberry 10 sayı üretti.