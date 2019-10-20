Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 76-58

ING Basketbol Süper Ligi’nin 4. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 76-58 yendi.
Ev sahibi takım, bu sonuçla üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise üçüncü kez mağlup oldu.
Dengeli bir oyunla geçilen ilk çeyreği Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol önünde 17-16 üstün tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğinde oyunun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-28 önde girdi.
Devrenin ardından da etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyreği 61-42 üstün kapattı.
Ev sahibi takım, karşılaşmayı 76-58 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka Tekfen: 76 - Gaziantep Basketbol: 58
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Lamb 6, Hamilton 21, Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 4
Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, İsmail Cem Ulusoy 5, Crawford 13, Jelovac 15, Hagins 13, Sanders, Murat Göktaş, Orhan Haciyeva, Vasiliauskas 3, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 6
1. Periyot: 17-16
Devre: 38-28
3. Periyot: 61-42