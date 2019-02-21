Turkish Airlines EuroLeague’in 23. maç döneminde iki Türk ekibi Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Çeyrek finali garantileyen lider Fenerbahçe Beko’nun, geride kalan 22 haftalık bölümde 19 galibiyeti var. Ligde 16. ve son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen’in ise 3 galibiyeti bulunuyor.

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

22 Şubat Cuma günü (yarın) 20:15’te Volkswagen Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde 6. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda, sarı-lacivertli ekip 3 galibiyet alırken, Darüşşafaka Tekfen 2 kez salondan galip ayrıldı.

Zeljko Obradovic’in öğrencileri, EuroLeague’deki son maçında 8 Şubat Cuma günü 20:45’te Panathinaikos’u ağırladı. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 85-66 kazanarak 22. maçında 19. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla EuroLeague’in güncel formatında Playoffları en erken garantileyen takım oldu. Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli 14 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ile 27 verimlilik puanına ulaştı. Marko Guduric, Erick Green ve Gigi Datome de 12’şer sayı üretti.

Darüşşafaka Tekfen, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 22 maçta üç galibiyet elde ederek haftaya son sırada girdi. Daçka, ikinci haftada Buducnost’u 71-63, 15. haftada Olympiacos’u 79-75 ve 20. haftada Baskonia’yı 80-75 yendi. Darüşşafaka Tekfen, son iki EuroLeague mücadelesinde ise Real Madrid’e 82-86 ve Olimpia Milan’a 90-78 mağlup oldu.

Takım İstatistikleri – Hücum (Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko)

Sayı: 75.0 – 84.0

2 Sayı: %50.7 - %59.3

3 Sayı: %31.7 - %43.7

Serbest atış: %73.8 - %79.5

Ribaund: 34.7 – 30.4

Asist: 16.0 – 19.1

Top çalma: 5.4 – 6.7

Blok: 3.9 – 2.0

Verimlilik: 77.0 – 99.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko)

Sayı: 84.6 – 74.9

2 Sayı: %52.7 - %54.8

3 Sayı: %37.5 - %34.8

Serbest atış: %78.2 - %73.8

Ribaund: 36.9 – 28.9

Asist: 17.8 – 17.0

Top çalma: 6.7 – 6.0

Blok: 3.1 – 1.8

Verimlilik: 97.8 – 78.1

İstatistik Liderleri (Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko)

Sayı: Douglas 15.9, Eric 11.4 / Vesely 14.4, Sloukas 11.2, Kalinic 9.2

Ribaund: Evans 6.2, Eric 5.1 / Vesely 5.6

Asist: Douglas 4.3 / Sloukas 4.7, Vesely 2.6

Top çalma: Douglas 1.9 / Vesely 1.7, Melli 1.0

Verimlilik Puanı: Douglas 13.4, Evans 12.4, Eric 10.9 / Vesely 21.2, Sloukas 15.1, Lauvergne 10.1

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı beş maçta üç galibiyet elde etti.

Sarı Lacivertli ekip, EuroLeague’de bu sezonun sekizinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 100-79 kazandı. Melih Mahmutoğlu 16, Ali Muhammed 15 sayı buldu. Marko Guduric, Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne de 13’er sayı kaydetti. Darüşşafaka cephesinde ise Michael Eric 17 sayıyla en skorer isimdi.

2018-19 Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 100-79 Darüşşafaka Tekfen

2016-17 Normal Sezon - Darüşşafaka Doğuş 72 – 65 Fenerbahçe

2016-17 Normal Sezon - Fenerbahçe 64 – 71 Darüşşafaka Doğuş

2015-16 Top 16 - Fenerbahçe 77 – 69 Darüşşafaka Doğuş

2015-16 Top 16 - Darüşşafaka Doğuş 100 – 106 Fenerbahçe