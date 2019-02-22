Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 75-97

Turkish Airlines EuroLeague’in 23. maç döneminde temsilcilerimiz Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, İstanbul’da karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Darüşşafaka, 8:38 kala skoru 5-2 yaptı. Sonrasında ritmini bulan Fenerbahçe Beko, 4:57 kala skoru 8-13'e getirdi. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 31 saniye kala 10-24 ile farkı 14 sayıya kadar çıkarmayı başardı ve çeyreği de 12-26'lık skorla önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde de iyi performans sergileyen Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 6:40 kala 16-33'lük üstünlüğü yakaladı. Melih ve Kalinic ile sayılar bulmaya devam eden Sarı-Lacivertliler, 4.09 kala da 25-42'lik skoru yakaladı. Fakat Diebler ve Stanton Kidd ile dış şut isabetleri bulan Darüşşafaka, 1:41 kala skoru 35-42 yaptı. Kalan bölümde Fenerbahçe farkı tekrar çift hanelere çıkarmayı başardı ve ilk yarıyı 35-46'lık skorla üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 3:19 kala skoru 39-63'e getirdi. Yakaladığı farkı periyot sonuna kadar korumayı başaran Fenerbahçe, son çeyreğe de 48-73'lük skorla önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, farkı kısmen azaltarak 5:56 kala skoru 61-77'ye getirdi. Fakat Bobby Dixon ile üst üste iki üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 61-83 önde geçti. Son bölümde genç oyuncusu Biberovic ile de sayılar üretmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, karşılaşmadan 75-97'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 23. maçında 20. galibiyetini elde ederken Darüşşafaka ise 20. yenilgisini aldı.