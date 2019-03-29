Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih maç sonucu: 92-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Maça iyi başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 14-27 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte bir ara 12-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, toplamda da 30-23'lük periyot üstünlüğünü yakaladı ve ilk yarı 44-50 sona erdi.

Darüşşafaka, üçüncü çeyrekte skordaki denkliği sağladı ve son çeyreğe 65-67'lik skorla girildi.

Geriden gelen temsilcimiz, son çeyrekte öne geçerek skor üstünlüğünü korumayı başardı ve karşılaşmadan 92-87'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, bu sezon EuroLeague'de ilk defa üst üste iki iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Toplamda ise 29. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Play-Off yarışı veren Bayern Münih ise 29. maçında 16. kez mağlup olarak şansını zora soktu.



