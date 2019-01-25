Darüşşafaka Tekfen - Baskonia maç sonucu: 80-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan temsilcimiz, 7:39 kala 8-2'lik skorla üstün olan taraftı. Fakat Baskonia'nın molası sonrası 5:35 kala skor 8-11'e geldi. Çeyreğin kalan bölümünde Janning ve Vildoza ile etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 21-29 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Oğuz Savaş'ı etkili kullanan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı 34-37'lik skorla geçti. Kalan bölümde konuk ekip, farkı tekrar 7 sayıya çıkarsa da son bölümde Toney Douglas ile etkili olan Darüşşafaka, ilk yarıyı 45-47'lik skorla kapattı.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan taraf Darüşşafaka oldu. 3:21 kala 58-54 ile üstün olan taraf temsilcimizdi. Baskonia, 60-61 ile öne geçse de Darüşşafaka Tekfen, Toney Douglas'ın üçlüğüyle üçüncü çeyreği 63-61 önde tamamladı.

Son çeyreğe de Toney Douglas'ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka, 8:52 kala skoru 67-61'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölümü de temsilcimiz, 73-68 önde geçti. 4:11 kala da Darüşşafaka, skoru 75-68'e getirdi. Temsilcimiz, son 1:31'lik bölüme de 78-70 önde girmeyi başardı. Kalan bölümde Baskonia, farkı 3 sayıya kadar indirse de hata yapmayan temsilcimiz karşılaşmadan 80-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken toplamda da 20. maçında 3. galibiyetini aldı.

Bu sezon Final Four'a ev sahipliği yapacağı için Play-off adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan Baskonia ise 20. maçında 11. yenilgisini aldı.

Darüşşafaka Tekfen'de Toney Douglas 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ile galibiyetin mimarı olurken Michael Eric de 18 sayıyla oynadı.

Baskonia'da Matt Janning 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Johannes Voigtmann da 14 sayı, 11 ribaunt ile maçı tamamladı.