Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 91-95

ING Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen’i 95-91 yendi.

03 Ekim 2020, Cumartesi 20:23 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 91-95

NG Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen’i 95-91 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 16, Luther 8, Erkan Veyseloğlu, Gillon 11, Jerret 10, Doruk Dora, Berk Demir 10, Doğuş Özdemiroğlu 34, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler

Bahçeşehir Koleji: Green 26, Aldridge 6, Perez 14, Jones 9, Deniz Kılıçlı 16, İsmet Akpınar 4, Hadi Özdemir 2, Rıdvan Öncel 14, Burak Can Yıldızlı 4, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 19-26

Devre: 42-47

3. Periyot: 67-70

Beş faulle çıkanlar: 34.35 Hadi Özdemir (Bahçeşehir Koleji), 38.35 Berk Demir (Darüşşafaka Tekfen)

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