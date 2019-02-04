Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 86 - 95

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Darüşşafaka Tekfen sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 79-79 sona ererken, Anadolu Efes rakibini uzatma devresinde 86 - 95 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla 13'üncü galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen 9'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon oldu.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Toney Douglas 21, Mert Akay 6, Zanis Peiners, Jeremy Evans 16, Oğuz Savaş 8, Doğuş Özdemiroğlu, Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 4, Jon Diebler 12, Stanton Kidd 11, Berk Demir, Emircan Koşut

ANADOLU EFES: Adrien Moerman 20, Krunoslav Simon 26, Rodrigue Beaubois 13, Tibor Pleiss 12, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer 15, Metecan Birsen 3, Vasilije Micic 5, Sertaç Şanlı 2, Ömercan İlyasoğlu, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 23

DEVRE: 37 - 47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 60