Darüşşafaka Tekfen: 96 - Teksüt Bandırma: 88

Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma’yı 96-88 yendi.

06 Ocak 2020, Pazartesi 01:07
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Darüşşafaka Tekfen: 96 - Teksüt Bandırma: 88

Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma’yı 96-88 yendi.

Darüşşafaka Tekfen: 96 - Teksüt Bandırma: 88

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Ramizer 15, Jones 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Sinan Güler 12, Colson 20, Hamilton 2, Erkan Veyseloğlu, Lamb 9, Kartal Özmızrak 1, Mahir Ağva 4, Berk Demir 11

Teksüt Bandırma: Smith 23, Şehmus Hazer 7, Kalinoski 14, Terry 8, Prewitt 22, Hummer 5, Furkan Haltalı 3, Rıdvan Öncel 6, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün

1. Periyot: 15-26

Devre: 41-48

3. Periyot: 73-67

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