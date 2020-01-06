Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma’yı 96-88 yendi.
Darüşşafaka Tekfen: 96 - Teksüt Bandırma: 88
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali Köseoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Ramizer 15, Jones 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Sinan Güler 12, Colson 20, Hamilton 2, Erkan Veyseloğlu, Lamb 9, Kartal Özmızrak 1, Mahir Ağva 4, Berk Demir 11
Teksüt Bandırma: Smith 23, Şehmus Hazer 7, Kalinoski 14, Terry 8, Prewitt 22, Hummer 5, Furkan Haltalı 3, Rıdvan Öncel 6, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün
1. Periyot: 15-26
Devre: 41-48
3. Periyot: 73-67