Darüşşafaka - Khimki Moskova maç sonucu: 91-85

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Maça etkili başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 17-23'lük skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikası geçilirken Khimki, 17-29 ile farkı açmasına rağmen 5:51 kala 16-0'lık seriyle temsilcimiz, skoru 33-29'a getirdi. Darüşşafaka, bu seriyle ilk yarıyı da 48-46 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte çekişme sürerken son çeyreğe 63-65'lik konuk ekip üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte tekrar geri dönen Darüşşafaka, skor üstünlüğünü de ele geçirerek karşılaşmadan 91-85'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Darüşşafaka, 6 maçlık yenilgi serisini sonlandırırken toplamda da 27. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.

Khimki Moskova ise 27. maçındaki 19. yenilgisini aldı.