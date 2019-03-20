Darüşşafaka - Khimki Moskova maç sonucu: 91-85

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Khimki Moskova'yı 91-85 mağlup etti ve EuroLeague'deki 6 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

20 Mart 2019, Çarşamba 22:02
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Darüşşafaka - Khimki Moskova maç sonucu: 91-85

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Maça etkili başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 17-23'lük skorla üstün tamamladı. 

İkinci çeyreğin ilk dakikası geçilirken Khimki, 17-29 ile farkı açmasına rağmen 5:51 kala 16-0'lık seriyle temsilcimiz, skoru 33-29'a getirdi. Darüşşafaka, bu seriyle ilk yarıyı da 48-46 önde kapattı. 

Üçüncü çeyrekte çekişme sürerken son çeyreğe 63-65'lik konuk ekip üstünlüğüyle gidildi. 

Son çeyrekte tekrar geri dönen Darüşşafaka, skor üstünlüğünü de ele geçirerek karşılaşmadan 91-85'lik skorla galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Darüşşafaka, 6 maçlık yenilgi serisini sonlandırırken toplamda da 27. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.

Khimki Moskova ise 27. maçındaki 19. yenilgisini aldı.

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