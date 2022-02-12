Darüşşafaka - HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 79-73

ING Basketbol Süper Ligi 21'inci haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni 79-73'lük skorla mağlup etti.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 48-39 önde tamamladı.
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 17, Caupain 6, McCullough 16, Boothe 18, Olaseni 2, Pineiro 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9, Troy Selim Şav 4
HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Jackson 15, Selden 24, Hayes 10, Filipovity 12, Hamilton 11, Tuğberk 1, Berkan Aksu, Şafak Edge
1'İNCİ PERİYOT: 25-21
İLK YARI: 48-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56