Darüşşafaka Gulley’le anlaştı

Yeni sezonda ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi‘nde temsil edecek olan ekiplerden Darüşşafaka Tekfen dış transferde bir isimle daha anlaştı. İsrail’in Galil Gilboa takımında forma giyen ancak pandemi sonrası takımdan ayrılan Jarmar Gulley ile 1+1 yıllığına anlaştı. 29 yaşında ve 1.96 boyundaki forvet, İsrail Ligi’nde geçen sezon 21 maçta 18.7 sayı 5.9 ribaund 4.3 asist 1.8 top çalma ile oynamıştı. Coach Selçuk Ernak yönetimindeki Daçka daha önce de Ryan Luther (U.Forvet/Pivot), John Gillon (Guard), Grand Jerrett (Pivot), Sinan Sağlam (Forvet) transfer etmiş, Doğuş Özdemiroğlu (Guard), Berk Demir (U.Forvet) ve Emircan Koşut’un (Pivot) sözleşmesini yenilemişti.