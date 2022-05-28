Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak olan ING Basketbol Süper Ligi Playoff’larında Cumartesi gününün öne çıkan karşılaşması, Darüşşafaka – Fenerbahçe Beko mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Siz de bu keyifli karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı İzle ve Süper Oran seçenekleriyle yaşayabilirsiniz. Ayrıca Misli.com’da daha birçok mücadeleye Süper Oran fırsatı ile bahis yapabilirsiniz!

ING Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmelerinden Darüşşafaka – Fenerbahçe Beko serisinde ikinci maçı kendi sahasında kaybeden Sarı-lacivertliler, 3. maça seride 1-1’lik eşitlikle giriyor.

Son karşılaşmada Sarı-lacivertliler’den Jan Veesely ve Nando De Colo ön plana çıkarken, maçı kazanan Darüşşafaka’da ise Doğuş Özdemiroğlu ve Botthe öne çıkan isimler oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon ligde 4 kez karşı karşıya gelen iki takım parkeden ikişer kez galip ayrıldı.

- İki takım arasında normal sezonda oynanan 2 maçın hiç birinde 150 sayı barajı aşılmadı. Serinin oynanan iki maçında da 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI’NIN YORUMU

Darüşşafaka'nın son maçtan galibiyet almasıyla seride durum 1-1'e gelmişti. Bu kez ev sahibi olarak maça çıkacak olan Darüşşafaka'nın serinin devamında iyi bir mücadele sergilese dahi kırılma anlarında bu istikrarı yakalayabileceğini düşünmüyorum. Sarı-lacivertliler'in 3. maçta kazanıp yeniden avantajı eline almasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin handikapsız şekilde kazanmasına açılan oran oldukça ideal. Öncelikli önerim 'Maç Sonucu 2' olacak.