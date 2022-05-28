Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 69-73

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi üçüncü maçında Darüşşafaka’ya konuk oldu. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan maçı 69-73 kazanan Sarı Lacivertliler, seride 2-1 öne geçti, final yolunda önemli avantaj elde etti.

Serinin dördüncü maçı, 30 Mayıs Pazartesi günü yine Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe, bu maçı da kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Darüşşafaka’nın galibiyetinde ise seri Ataşehir’de tamamlanacak.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 12, Pineiro 10, Doğuş Özdemiroğlu 10, Boothe 5, Olaseni 15, Troy Selim Şav 3, McCullough 11, Sinan Güler 3

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberoviç 3, de Colo 10, Henry 6, Vesely 8, Booker 7, Metecan Birsen 10, Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 9, Ahmet Düverioğlu 4, Şehmus Hazer 4

1. PERİYOT: 14-20

İLK YARI: 35-40

3. PERİYOT: 48-58

MAÇ SONU: 69-73