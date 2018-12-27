Darüşşafaka David Blatt’i unutmadı

Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon Euro Cup şampiyonluğu yaşadığı Başantrenör David Blatt’e şampiyonluk yüzüğü ve teşekkür plaketi takdim etti.

27 Aralık 2018, Perşembe 23:02 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka David Blatt’i unutmadı

Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı eski Başantrenörü David Blatt’i unutmadı. Turkish Airlines EuroLeague’in 15. maç döneminde oynanan Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos maçı öncesinde eski Başantrenör David Blatt’e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim edildi.

Darüşşafaka’nın ardından Olympiacos’un başına geçen deneyimli çalıştırıcıya şampiyonluk yüzüğü ile teşekkür plaketini Darüşşafaka Başkanı Ümit Başkırt takdim etti. 

Yapılan ödül takdiminin ardından Başkırt ve Blatt hatıra fotoğrafı çektirirken, Birleşik Amerikalı başantrenör, yeşil-siyahlı taraftarları selamladı. 

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