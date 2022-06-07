ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen oyuncu kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Daçka'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2022-2023 sezonu kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka’mız, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz’ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen yeni transferimiz Can Korkmaz’a yeşil siyahlı formamız ile üstün başarılar dileriz.

CAN KORKMAZ KİMDİR?

21 Ekim 1992 tarihinde doğan, 1.87 metre boyundaki Can Korkmaz, oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Profesyonel kariyerine Pertevniyal’de başlayan Can Korkmaz, 2011-2012 sezonunda, TB2L’de(Günümüzdeki TBL), Daçka için mücadele etti. 2012-2013 sezonunda Galatasaray ’a transfer olan Korkmaz, burada Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ardından sırasıyla Trabzonspor , Muratbey Uşak ve yeniden Galatasaray’da oynayan Korkmaz, 2017-2018 sezonunda, o dönem Başantrenörümüz Selçuk Ernak’ın çalıştırdığı Sakarya Büyükşehir’de forma giydi. Daha sonra üçüncü kez Galatasaray’a transfer olan Korkmaz, 2020-2021 sezonunda Türk Telekom’da oynadı. Geçen sezon Pınar Karşıyaka forması giyen başarılı gard, yeşil-kırmızılı ekip ile ING Basketbol Süper Ligin’de çıktığı 32 maçta 5,44 sayı, 1,09 ribaund ve 2,25 asist ortalamalarını tutturdu. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta görev alan Korkmaz, 5,5 sayı, 1,6 ribaund ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.