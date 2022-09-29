Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak: Zoru seviyoruz

Bu sezon 24 yaş ortalamalı, genç bir kadroyla yola çıktıklarının altını çizen Ernak, ''Geçen yıl beklentileri aşan, hepimizi memnun eden bir sezon geçirdik. Ancak bunun öne çıkan oyuncularımızı takımda tutmayı zorlaştırmak gibi etkileri de var. Biz bu durumu bir fırsat olarak değerlendirdik ve kadromuzu gençleştirip, kulübümüze birkaç yıl hizmet edebilecek oyuncuları bir araya getirdik. Yetenekli ve genç oyuncularımızın, ilerleme kaydeden mevcut oyuncularımızla iyi bir takım oluşturduğunu düşünüyorum’’ ifadeleriyle takımına duyduğu güveni dile getirdi.

‘Lig Büyük Çekişmeye Sahne Olacak’

Bu yıl ligin büyük bir çekişmeye sahne olacağına vurgu yapan deneyimli antrenör, ''Önceki sezonun gidişatından memnun olmayan birkaç köklü kulüp bu yıl çok önemli hamleler yaptı. BSL’de bu yıl bizi kıran kırana bir Play-Off yarışı bekliyor olacak. Euroleague takımları dışında baktığınız zaman bugün ligde her gün birbirine sorun çıkarabilecek 9-10 tane takım var. Özellikle TBL’den gelen yeni takımların kurduğu kadrolar ve yabancı oyuncuları lige çok büyük kalite ve renk getirecek. Bununla birlikte ikisi de şehir takımı olduğu için arkalarında basketbolun çok büyük ihtiyaçlarından biri olan seyirci gücü de olacaktır’’ sözlerine yer verdi.

‘Parolamız Aynı’

Takımın parolasının ‘Vazgeçmek Yok’ olduğunu hatırlatan Selçuk Ernak, ''Bizim parolamız bu yıl da aynı. BSL’de ilk etapta Play-Off’a girmeyi hedeflerken, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı çıtamızı yükseltmek istiyoruz. Oyuncular, teknik ekip ve yönetim olarak mütevazı bütçelerle sezona girmenin dinamiğinin ve matematiğine alışkın bir ekibiz. Buna nasıl cevap verebileceğimizi biliyoruz. Zaman, tecrübe kazanmak adına bize iyi gelecek. İstikrarlı bir biçimde gelişimini sürdürecek bir Daçka takımı olacağız’’ ifadelerini kullandı.

Sezonun açılış maçına çıkacaklarını hatırlatan Ernak, ''Bir Daçka klasiği olarak ligde de, Şampiyonlar Ligi’nde de sezonu biz açıyoruz. Zorluk var ancak biz de zoru seviyoruz. İyi bir başlangıç yapıp sezonu istikrarlı, adım adım ilerleyen bir takım olarak oynamak istiyoruz’’ diyerek tamamladığı değerlendirmesinin ardından tüm basketbol severleri de tribüne ve ekran başına davet etti.

Geçen yıl BSL’de normal sezonu 5’inci sırada tamamlayan Darüşşafaka, Play-Off’ta yarı final oynama başarısı göstererek alkış toplamıştı.