Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

07 Mayıs 2020, Perşembe 15:01 Son Güncelleme:
- A +
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi

Darüşşafaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs korunma önlemleri kapsamında uzak kalınan salona tekrar dönüş için hazırlık çalışmaları başladı.

Sarıyer Belediyesi ekiplerinin salonda yaptığı çalışmalarında sporcu soyunma odaları, fitness salonu, ofisler, basın odası, ortak kullanım alanları, tribünleri tüm iç ve dış mekanlar, özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Açıklamada, "Tüm hazırlıklarımız, sağlıklı, güzel günlerde buluşmak için." ifadeleri kullanıldı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...