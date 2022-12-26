Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Basketbol, forvet mevkisinde oynayan Aaron White'ı kadrosuna kattığını duyurdu.





Aaron White ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Iowa’da tamamladığı başarılı kolej kariyerinin ardından Telekom Baskets ile profesyonel basketbol kariyerine başlayan ve sırasıyla Zenit, Zalgiris Kaunas, Olimpia Milano, Lenovo Tenerife, Panathianikos, Kızılyıldız, Buducnost Voli formaları giyen Aaron White'ı sezon sonuna kadar renklerimize bağladık.

Aaron White'ın kariyeri hakkında

Amerikalı forvet White'ın başarılı kariyerinde Sırbistan Ligi şampiyonluğu, Sırbistan Kupası, 2 kez Litvanya Ligi şampiyonluğu, Yunanistan Ligi şampiyonluğu, Yunanistan Kupası ve Adriyatik Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Buducnost Voli forması giyen ABD'li forvet ABA Ligi'nde 6,4 sayı, EuroCup'ta ise 7,7 sayı ortalamaları ile oynadı.

Öte yandan Darüşşafaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nde sekizinci sırada yer alıyor.

Darüşşafaka'nın rakibi Bursaspor

İstanbul temsilcisi 28 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Frutti Extra Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.