Darüşaffaka Tekfen - Nanterre 92 maç sonucu: 72-65

7DAYS EuroCup D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında Fransız ekibi Nanterre 92'yi konuk etti.

Maça iyi başlayan temsilcimiz; ilk çeyreği 23-13, ilk yarıyı da 42-34 önde tamamladı.

Darüşşafaka, son çeyreğe girerken 59-47 ile farkı daha da artırdı. Fakat son çeyrekte Nanterre geri dönmeyi başarsa da temsilcimiz, son bölümde hata yapmayarak karşılaşmadan 72-65'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Daçka, 2018'de kazanmayı başardığı EuroCup'a bir sezonluk aranın ardından 2'de 2 yaparak döndü. Darüşşafaka Tekfen, gruptaki üçüncü maçında 16 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İspanyol ekibi Joventut Badalona ile karşılaşacak.

Temsilcimizde Jarrod Jones 16 sayı, 9 ribaunt ile öne çıkarken Johnathan Hamilton da 15 sayı, 7 ribaunt ile oynadı. Süre alan tüm isimlerin skor katkısı yaptığı Daçka'da Kartal Özmızrak ve Doğuş Özdemiroğlu da 8'er sayıyla oynadılar.

Nanterre 92'de Dallas Moore 21 sayıyla maçın en skoreri olurken Kenny Chery de 14 sayı üretti.

7DAYS EuroCup | Darüşşafaka Tekfen: 72 - Nanterre 92: 65

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Nick van den Broeck (Belçika)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 5, Lamb 9, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 16, Hamilton 15, Kartal Özmızrak 8, Mahir Agva 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Sinan Güler 5, Colson 2

Nanterre: 92: Chery 14, Butterfield 6, Smith 4, Cordinier, Ndoye 8, Bouquet 3, Moore 21, Oliver 3, Pansa 6

1. Periyot: 23-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 59-47

Beş faulle çıkan: 34.50 Cordinier (Nanterre 92)