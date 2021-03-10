Eski İskoç futbolcu Darren Fletcher, yeniden Manchester United'da. 37 yaşındaki futbol adamının İngiliz devinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacağı duyuruldu.

Fletcher, kulübün futbol direktörü John Murtough ile birlikte çalışacak. Kulüpten yapılan açıklamada Darren Fletcher'ın takımda teknik açıdan performans alanına ve oyuncu gelişimine odaklanacağı ifadeleri kullanıldı.

"Geri döndüğüm için çok mutluyum"

Kulübe geri dönmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Darren Fletcher ise, "Doğru yönde ilerliyoruz ve genç oyuncuların kulübün futbol tarafını daha da geliştirmesine yardımcı olmak için Ole ve koçluk ekibiyle ve şimdi de Futbol Direktörü olarak John ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Manchester United ile 10 kupa kazandı

Eski İskoç futbolcu altyapısından yetiştiği Manchester United'da 2001-2015 yılları arasında forma giymiş ve Kırmızı Şeytanlar ile 10 kupa kazanmıştı. Son olarak Stoke City'de oynayan Fletcher, 2019 yılında futbola veda etmişti.