Takımın sosyal medya hesaplarından açıklanan yeni koç Lynx’in Pars Espor ile geçtiğimiz sezon TCL’e yükselme başarısı gösterdiğinden bahsedildi. Eski bir profesyonel oyuncu olan Lynx, Pars Espor’un TCL’e yükselmesinde büyük pay sahibiydi.

Yeni sezon yaklaştıkça takımlar da kadrolarını tamamlamaya devam ediyorlar. Transfer haberlerini geç yayımlayan Dark Passage, Lynx ile koçluk için anlaştı.

Takımın sosyal medya hesaplarından açıklanan yeni koç Lynx’in Pars Espor ile geçtiğimiz sezon TCL’e yükselme başarısı gösterdiğinden bahsedildi. Eski bir profesyonel oyuncu olan Lynx, Pars Espor’un TCL’e yükselmesinde büyük pay sahibiydi.

Daha önce ANT Gaming, BPI ve Pars Espor’un başarısı için ter döken tecrübeli isim, bu sezon yeni takımının başarısı adına mücadele edecek. Koç transferiyle takım kadrosunu da tamamlayan ekip bu senenin iddialı takımları arasında yer almak istiyor. (Playerbros)

Güncel Dark Passage kadrosu

Üst koridor: Onurcan “Ragner” Aksu

Ormancı: Atakan “Crystal” Aydın

Orta koridor: Saulius “Saulius” Lukošius

Nişancı: Nikola “Nikola Senpai” Đorđević

Destek: Alihan “Pbd” Ocaklı

Koç: Furkan “Lynx” Arıkovan