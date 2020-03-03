Dark Passage ve 1907 Fenerbahçe Espor zirve koltuğunu paylaştı

Ligin 5.haftası, çeşitli değişimleri de beraberinde getirdi. 1907 Fenerbahçe Espor ligin en iddialı takımlarından birisi olmasına rağmen, geçtiğimiz haftalarda sürpriz mağlubiyetler alarak serisini sürdürmeyi başaramamıştı. Ligin 4. haftasında alınan Dark Passage mağlubiyeti ise takımda önemli değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Takım, Koç Smeagol ve destek oyuncusu Wendelbo ile yollarını ayırırken Holyphoenix ve Farfetch’i yeni alt koridor ikilisi olarak belirledi. Ligin 5. haftasında; fastPay Wildcats ve 5 Ronin ile kozlarını paylaşan ekip, yenilenen kadrosuyla birlikte karşılaşmalardan galip ayrılmayı başararak zirveye ortak oldu.

Dark Passage’a fastPay Wildcats engeli

Başarıyla yakalamış olduğu dört maçlık seriyle zirvenin tek sahibi olan Dark Passage, ligin 5. haftasında fastPay Wildcats engeline takıldı. 5. haftanın ikinci gününde, rakibi fastPay Wildcats ile karşılaştığı maçta ezici bir üstünlükle mağlup olan takım, mevsimdeki ikinci mağlubiyetini alarak zirveyi yeniden 1907 Fenerbahçe ile paylaşmak zorunda kaldı.

Galakticos’un zirve hedefi

Ligde beklenilen çıkışı göstermeyi başaramayan ve performansı sebebiyle seyircilerin yoğun eleştirisini alan Galakticos, ligin 5. haftasında kendini göstermeye başladı. Team Aurora ve Beşiktaş’ı mağlup eden ekip, bu mevsim ilk defa bir haftayı çifte galibiyet ile kapatmayı başararak seyircisini sevindirdi.

VFŞL’de Gelecek Hafta

Şampiyonluk mücadelesi hız kesmeden devam ediyor! Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta karşılaşmaları, 7 ve 8 Mart tarihlerinde Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanacak. Mevsimin tüm karşılaşmaları online mecralardan da canlı olarak yayınlanacak. LoL Espor Twitch hesabından (https://watch.lolesports.com/) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından tüm mücadeleleri naklen izleyebilirsiniz.



