Dariusz Formella’dan en acı veren galibiyet golü

Amerika 2. Ligi’nde Sacramento takımında forma giyen Dariusz Formella, RGV Toros karşılaşmasından tam 3 saat önce babasının yaşamını yitirdiği haberini aldı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, bu durumu kimseye söylemedi ve mücadeleye 11’de başladı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında takımının galibiyet golünü atan ve göz yaşlarını tutamayan Formella, babasının öldüğünü, gol sevinci sırasında arkadaşlarına söyledi.

Yanına gelen ilk arkadaşı şok olsa da, “Bu gol onun için” sözleri ile Formella’yı teselli etmeye çalıştı.



