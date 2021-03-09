League of Legends uzun yıllardan bu yana piyasayı kasıp kavuran bir oyun. Bugün de hala bu özelliğini koruyor. İnanılmaz büyüklükte ve harika bir şekilde örülmüş olan oyun evreni, bu evren içerisinde birbirinden güzel hikayeleri olan şampiyonlarıyla League of Legends tarih yazmaya devam ediyor. Oyun içerisindeki en iyi şampiyonlardan biri de şüphesiz Darius.

League of Legends Şampiyonlarından Darius Kimdir?

Darius, Noxus ordusunun en korku verici savaşçısıdır. Küçük yaşta kimsesiz kalan Darius, kardeşini hayattan tutabilmek için büyük mücadelelerin içine girmek, büyük savaşlar vermek zorunda kalmıştır. Hem güçlü hem de disiplinli bir karakterdir. Noxus ordusunun Demacia ordusuna karşı olan savaşında yenilmek üzere olan Noxus ordusunun komutanı, ordusunun geri çekilmesini emretti. Fakat Darius bunun korkaklık olduğunu söyleyerek bu emri reddetti. Darius komutana doğru koştu ve kafasını gövdesinden ayırdı. Bu olayın üstüne cesaret ve coşku kazanan Noxus ordusu, uzun ve mücadele savaştan galip ayrıldı.

Darius, kendi memleketi olan Noxus'un başındaki yozlanmış yönetici kadrosunu birer birer katletti ve Noxus'ta yeni bir düzen inşa etmeyi kendisine görev bildi. Darius hala Noxus'u arzu ettiği güçlü noktaya ulaştırmak için mücadele veriyor!

Darius Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Darius rün rehberi;

İsabet + Büyücülük: Yenilmez (100), Zafer (96), Pratik Zeka (4), Efsane: Çeviklik (92), Efsane: Sıvışma (8), Son Darbe (29), Son Direniş (71). Bulut Pelerini (100), Sürat (100).

İsabet + Azim: Yenilmez (100), Zafer (95), Pratik Zeka (5), Efsane: Çeviklik (33), Efsane: Sıvışma (67), Son Darbe (5), Son Direniş (95). İkinci Şans (67), Kemik Zırh (33), Canlandır (5), Gözü Kara (95).

İsabet + Hakimiyet: Yenilmez (100), Pratik Zeka (100), Efsane: Çeviklik (100), Son Darbe (100). Kan Tadı (100), Açgözlü Avcı (100).

Darius'un sezon 11'de yenilenen rünleri;

İsabet: Yenilmez, Zafer, Efsane: Sıvışma, Son Direniş.

Azim: İkinci Şans, Metanet, +5 Zırh, +10 Değişken Kuvvet, + %9 Saldırı Hızı.

Darius'un İtemları (Build)

Başlangıç Eşyaları: Doran'ın Kılıcı, Can İksiri.

İlk Geriye Dönüş Eşyaları: Ağır Kan, Doran'ın Kılıcı, Doldurulabilir İksir.

Oyun Ortası Eşyaları: Kara Balta, Çelik Kaplamalı Çizme, Ölü Adamın Zırhı.

Alternatif Eşyalar: Üçlü Kuvvet, Merkür'ün Adımları, Koruyucu Melek, Sterak'ın Güvencesi.

Aynı zamanda Darius'un full build dizilimi ise şu şekildedir:

Kara Balta: +400 can, +40 saldırı gücü, bekleme süresinde %20 azalma.

Çelik Kaplamalı Çizme: +30 zırh. (Özel pasif gelişmiş hareket olarak +45 hareket hızı.)

Ölü Adamın Zırhı: +425 can, +60 zırh. (Özel pasif olarak tam yol ileri ve ezici vuruş.)

Ruh Gömleği: +450 can, +55 büyü direnci, + 0 taban can yenilenmesi, bekleme süresinde azalma. (Özel pasif olarak tüm iyileştirme etkilerini %30 arttırma.)

Haşmetli Hydra: +450 can, +35 saldırı gücü, + 0 taban can yenilenmesi.

Randuin'in Alameti: +400 can, +60 zırh, kritik vuruşlardan alınan hasarlarda %20 azalma.

Darius'un Counter Şampiyonları (Pickler)

Darius'un karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;

Yorick - Savaşçı ve Tank

Jax - Suikastçi ve Savaşçı

Jayce - Savaşçı

Kayle - Savaşçı ve Destek

Teemo - Suikastçi ve Nişancı

Darius'un karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;

Fiora - Suikastçi ve Savaşçı

Yasuo - Suikastçi ve Savaşçı

Irelia - Savaşçı ve Tank

Nasus - Savaşçı ve Tank

Riven - Suikastçi ve Savaşçı

Darius'un Kostümleri

Klasik Darius

Lord Darius

Biyo Zırhlı Darius

Cesur Yürek Darius

Potanın Kralı Darius

Dehşet Yıldızı Darius

Okullu Darius

Yüce Kral Darius