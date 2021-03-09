Darius Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Darius İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends uzun yıllardan bu yana piyasayı kasıp kavuran bir oyun. Bugün de hala bu özelliğini koruyor. İnanılmaz büyüklükte ve harika bir şekilde örülmüş olan oyun evreni, bu evren içerisinde birbirinden güzel hikayeleri olan şampiyonlarıyla League of Legends tarih yazmaya devam ediyor. Oyun içerisindeki en iyi şampiyonlardan biri de şüphesiz Darius. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends uzun yıllardan bu yana piyasayı kasıp kavuran bir oyun. Bugün de hala bu özelliğini koruyor. İnanılmaz büyüklükte ve harika bir şekilde örülmüş olan oyun evreni, bu evren içerisinde birbirinden güzel hikayeleri olan şampiyonlarıyla League of Legends tarih yazmaya devam ediyor. Oyun içerisindeki en iyi şampiyonlardan biri de şüphesiz Darius.
League of Legends Şampiyonlarından Darius Kimdir?
Darius, Noxus ordusunun en korku verici savaşçısıdır. Küçük yaşta kimsesiz kalan Darius, kardeşini hayattan tutabilmek için büyük mücadelelerin içine girmek, büyük savaşlar vermek zorunda kalmıştır. Hem güçlü hem de disiplinli bir karakterdir. Noxus ordusunun Demacia ordusuna karşı olan savaşında yenilmek üzere olan Noxus ordusunun komutanı, ordusunun geri çekilmesini emretti. Fakat Darius bunun korkaklık olduğunu söyleyerek bu emri reddetti. Darius komutana doğru koştu ve kafasını gövdesinden ayırdı. Bu olayın üstüne cesaret ve coşku kazanan Noxus ordusu, uzun ve mücadele savaştan galip ayrıldı.
Darius, kendi memleketi olan Noxus'un başındaki yozlanmış yönetici kadrosunu birer birer katletti ve Noxus'ta yeni bir düzen inşa etmeyi kendisine görev bildi. Darius hala Noxus'u arzu ettiği güçlü noktaya ulaştırmak için mücadele veriyor!
Darius Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Darius rün rehberi;
İsabet + Büyücülük: Yenilmez (100), Zafer (96), Pratik Zeka (4), Efsane: Çeviklik (92), Efsane: Sıvışma (8), Son Darbe (29), Son Direniş (71). Bulut Pelerini (100), Sürat (100).
İsabet + Azim: Yenilmez (100), Zafer (95), Pratik Zeka (5), Efsane: Çeviklik (33), Efsane: Sıvışma (67), Son Darbe (5), Son Direniş (95). İkinci Şans (67), Kemik Zırh (33), Canlandır (5), Gözü Kara (95).
İsabet + Hakimiyet: Yenilmez (100), Pratik Zeka (100), Efsane: Çeviklik (100), Son Darbe (100). Kan Tadı (100), Açgözlü Avcı (100).
Darius'un sezon 11'de yenilenen rünleri;
İsabet: Yenilmez, Zafer, Efsane: Sıvışma, Son Direniş.
Azim: İkinci Şans, Metanet, +5 Zırh, +10 Değişken Kuvvet, + %9 Saldırı Hızı.
Darius'un İtemları (Build)
Başlangıç Eşyaları: Doran'ın Kılıcı, Can İksiri.
İlk Geriye Dönüş Eşyaları: Ağır Kan, Doran'ın Kılıcı, Doldurulabilir İksir.
Oyun Ortası Eşyaları: Kara Balta, Çelik Kaplamalı Çizme, Ölü Adamın Zırhı.
Alternatif Eşyalar: Üçlü Kuvvet, Merkür'ün Adımları, Koruyucu Melek, Sterak'ın Güvencesi.
Aynı zamanda Darius'un full build dizilimi ise şu şekildedir:
Kara Balta: +400 can, +40 saldırı gücü, bekleme süresinde %20 azalma.
Çelik Kaplamalı Çizme: +30 zırh. (Özel pasif gelişmiş hareket olarak +45 hareket hızı.)
Ölü Adamın Zırhı: +425 can, +60 zırh. (Özel pasif olarak tam yol ileri ve ezici vuruş.)
Ruh Gömleği: +450 can, +55 büyü direnci, + 0 taban can yenilenmesi, bekleme süresinde azalma. (Özel pasif olarak tüm iyileştirme etkilerini %30 arttırma.)
Haşmetli Hydra: +450 can, +35 saldırı gücü, + 0 taban can yenilenmesi.
Randuin'in Alameti: +400 can, +60 zırh, kritik vuruşlardan alınan hasarlarda %20 azalma.
Darius'un Counter Şampiyonları (Pickler)
Darius'un karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;
Yorick - Savaşçı ve Tank
Jax - Suikastçi ve Savaşçı
Jayce - Savaşçı
Kayle - Savaşçı ve Destek
Teemo - Suikastçi ve Nişancı
Darius'un karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;
Fiora - Suikastçi ve Savaşçı
Yasuo - Suikastçi ve Savaşçı
Irelia - Savaşçı ve Tank
Nasus - Savaşçı ve Tank
Riven - Suikastçi ve Savaşçı
Darius'un Kostümleri
Klasik Darius
Lord Darius
Biyo Zırhlı Darius
Cesur Yürek Darius
Potanın Kralı Darius
Dehşet Yıldızı Darius
Okullu Darius
Yüce Kral Darius