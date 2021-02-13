Süper Lig'de Avrupa'dan gelmiş olan birçok futbolcu vardır. Dario Melnjak'da Süper Lig'deki o futbolcuların listesinde yer almaktadır. Dario Melnjak defans mevkisinde oynayan süper ligin istikrar yakalamış ve 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasında yer almaktadır. Altyapı kariyerini 3 farklı devam eden Dario Melnjak 2 senedir Süper Lig'de forma giymektedir. Dario Melnjak 1.79 metre boyundadır. Sol bek pozisyonunda oynayan Dario Melnjak sol ayaklı bir futbolcudur. Çaykur Rizespor'da 53 numaralı formayı giyen bir futbolcudur. Aynı zamanda ülkesinin milli takımında da 2019 yılından beridir forma giymektedir. Oynamış olduğu takımda en değerli oyunculardan bir tanesidir.

Dario Melnjak kimdir, nereli?

Dario Melnjak Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Hırvat futbolcudur.

Dario Melnjak kaç yaşında?

Dario Melnjak 1992 doğumludur. 29 yaşındadır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye Slovenya takımlarından olan Domzale takımından gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Çaykur Rizespor'un sözleşmeli futbolcusudur. 2022 yılına kadar Rizespor ile sözleşmesi devam eden futbolcu 2021 yılında da Çaykur Rizespor forması giymektedir.

Maaşı ne kadar?

Dario Melnjak'in yıllık aldığı maaş 250 bin eurodur.

Dario Melnjak kimdir?

Dario Melnjak 1992 yılında Hırvatistan'da doğdu. Varazdin şehrinde dünyaya gelen Dario Melnjak 10 yaşında iken futbola başlamıştır. Hırvatistan takımlarından olan NK Nedejanec takımı ile altyapı kariyerine başlayan Dario Melnjak 2005 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. Daha sonra ise doğduğu şehir olan Varazdin şehrinde NK Varazdin şehrinde futbol hayatına altyapıda devam etmiştir. Dario Melnjak 2005 - 2007 yılları arasında bu takımın altyapısında forma giymiş ve ilk altyapı kariyerine başlamış olduğu NK Nedejanec takımına geri dönmüş 2007- 2010 yılları arasında bu takımda altyapıya devam etmiştir.

2010 yılında gelindiğinde ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştır. Dario Melnjak 2010 yılında NK Nedejanec takımı ile birlikte 2011 yılına kadar oynamıştır. Bir diğer Hırvat takımı olan NK Zelina takımı ile 2011 yılında anlaşan ve bonservisi ile birlikte transfer olan Dario Melnjak bu takımla sol bek mevkisinde 62 maçta forma giymiştir. Dario Melnjak 2013 yılına kadar 2 sene bu takımda forma giymiş ve 1 gol atmıştır. Takımının en çok forma giyen ve en istikrarlı futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır.

Dario Melnjak Slaven Belupo takımı ile ülkesinde futbol hayatını sürdürmüştür. 2013 yılında Slaven Belupo takımı ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayarak 40 maçta görev aldı. Ardından bu 40 maçta birçok asist yaparak 3 de gol atmıştır. Takımında en hızlı yükselen oyuncular arasına girmeyi başaran Dario Melnjak 2015 yılında ise ilk kez ülkesin dışında bir takımda forma giymiştir. 2015 yılında Belçika ekiplerinden olan Lokeren, Dario Melnjak'ı izlemiş ve beğenerek transfer teklifinde bulunmuştur. Dario Melnjak transferi kabul etmiş ve genç yaşından dolayı oyuncunun tecrübe kazanması amacı ile Neftçi Bakü'ye kiralık olarak gönderilmiştir.

Dario Melnjak Azerbaycan takımlarından olan Neftçi Bakü ile 2016 yılında kiralık olarak forma giymiş ve 10 maçta forma giymiştir. Geçen 1 sezonun ardından daha önce de ülkesinde oynamış olduğu takımlardan Slaven Belupo takımı ile kiralık olarak anlaşmış ve 1 sezon da Slaven Belupo takımı ile 2017 yılında forma giymiştir. Slaven Belupo ile 13 maçta 1 gol atmayı başarmıştır. Dario Melnjak 2017 yılında Lokeren ile sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncu ardından bir diğer Slovenya ekibi olan Domzale ekibine bonservisi ile birlikte transfer olmuştur. Domzale ekibi ile Slovenya liinde forma giymeye başlayan Dario Melnjak 43 resmi maçta forma giymiştir.

Dario Melnjak 43 resmi maçta 8 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu yaşamış ve Slovenya liginin en değerli futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır. Bu performansı ona Çaykur Rizespor kapılarını açmıştır. 2019 yılında Çaykur Rizespor yetkilileri tarafından beğenilen Dario Melnjak Rizespor'un teklifini kabul ederek 3 yıllık bir sözleşmeye evet demiştir. Süper Lig'de 31 maçta 6 gol atmıştır.

Dario Melnjak'in Milli Takım kariyeri

Dario Melnjak Hırvatistan milli takım formasını 2019 yılında formasını giymiştir. Şuana kadar 2 milli maçta görev aldı.