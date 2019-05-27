A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda 15. etabı, Astana takımından Dario Cataldo kazandı. İtalyan bisikletçi, 218 km boyunca kaçtıktan sonra zafere nasıl ulaştığını, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında anlattı. Cataldo, yarış boyunca tüm etkenlerin farkında olduğunu ve bu sayede zafere ulaştığını, şu sözlerle anlattı;

"Civiglio tırmanışında, grupla aramızdaki mesafeyi ve zirvede ne kadar zaman kaybedebileceğimizi biliyordum. Spn inişin dibinde endişen arttı çünkü yalnızca 30 saniyemiz vardı ve Mattia artık benimle birlikte çalışmayacaktı. Son 1.5km'de nefesimi tutmayı başardım biraz enerji olsun tasarrufu yapabildim, sonrasında iyi bir sprint çıkaracağımı düşünüyordum. Yeteneklerimi ve rakibimin neler yapabileceğini biliyordum. Önden sürdüm. Sprinte neyim var neyim yok ortaya koydum ve tam gaz pedalladım."

15. etabın son 1 km'si