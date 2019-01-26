Darıca spor salonuna kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’na kazandırılan spor salonu inşaatının tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

Pek çok okula spor salonu kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir spor salonunu da Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu için inşa ediyor. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayacak olan ve farklı spor dallarında antrenman yapma imkanı verecek spor salonu, gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak. Isıtma ve soğutma sistemiyle öğrencilerin dış ortamdan etkilenmeden spor yapmalarını sağlayacak olan kapalı spor salonunun tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Darıca’da ve civar bölgelerde yaşayan binlerce gencin yararlanacağı spor salonunun ince işler hariç tamamı tamamlandı. Tüm binada ısıtma, havalandırma ve yangın tesisatının yapımı tamamlandı. Kazan dairesi imalatları tamamlanan salonun, soyunma odaları da hem modern hem de çok şık duruyor. Tribün oturma koltukları montajını da tamamlayan ekipler, ahşap kapıların montajını da bitirdi. Basketbol ve voleybol sahasının dışında farklı sporlar yapmak isteyen gençler için tasarlanan spor odalarına son dokunuşlar yapılmaya başlandı. İnce detayların yapıldığı kapalı spor salonun boya-sıva tadilatları ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Son kalan işleri de hummalı şekilde bitirmeye çalışan ekipler, projenin bitmek üzere olduğunu ve Darıca’da yaşayan gençlerin Bağlarbaşı Ortaokulu Kapalı Spor Salonu’yla hayata pozitif bakacaklarını bildirdi.

İHA