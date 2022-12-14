Önümüzdeki günlerde kulüp hisselerinin tamamını satın alarak Darıca Gençlerbirliği Kulübü'nün tek sahibi olacak olan Serdar Acarhoroz, hedefleri ve planlamalarını anlattı. Darıca Gençlerbirliği’nin gerçek sahibinin Darıca halkı ve taraftarı olduğunu ifade eden Acarhoroz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. Acarhoroz, “Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, geçmişten bugüne Darıca Gençlerbirliği’nin en büyük destekçisi olmuş, ilçeye kazandırdığı değerli projeler ile isminden başarıyla söz ettirmiştir. Muzaffer bey camiamızın abisidir, büyüğüdür. Bu sebeple belediye başkanımızın uygun görmesi halinde kulüp hisselerinden belediye başkanının talep ettiği kadarını Darıca Belediyesi’ne 'bedelsiz' olarak vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu sözümün çarpıtılmasını istemem. Yüzde 1, 2, 3 gibi sembolik hisse rakamından bahsetmiyorum. Belediye başkanımız ne uygun görürse o olur. Çünkü Darıca Gençlerbirliği, Darıcalılarındır. Böyle de olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.(İHA)