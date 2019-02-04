Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Atletizm Birliği’nin 2019’daki ilk takım şampiyonası olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros (ECCC-XC) mücadelesi, Portekiz’in Albufeira kentinde gerçekleştirildi. U20 erkekler yarışında Türkiye’yi temsil eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ilk dört atletinin toplamıyla 27 puana ulaştı ve Benfica’nın önünde zirveye çıktı. Daha önce 2014'te Portekiz, 2015'te İspanya ve 2016 yılında Kastamonu’da peş peşe üç kez Avrupa Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Potekiz’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda da rakiplerini geride bırakarak dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün şampiyonluk sevincini sporcularla birlikte yaşayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, şampiyon sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Dördüncü kez Avrupa'da zirvede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Ülkemize Avrupa şampiyonluğunu kazandırmak, bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizleri çok mutlu etti. Kulüp Başkanımız Bekir Güven başta olmak üzere, atletlerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk Darıcamız’a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.