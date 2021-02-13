Bugüne Türkiye Süper Lig'in pek çok başarılı yabancı futbolcu geçmiştir. Bunlardan biri de şüphesiz Dany Nounkeu'dur. Dany Nounkeu'nun asıl mevkisi stoper bölgesi olsa da, futbolcu sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilmektedir. 184 cm boyunda olan Dany Nounkeu'nun Kamerun ve Fransa olmak üzere iki vatandaşlığı bulunmaktadır. Ocak ayı itibariyle 34 yaşında bulunmaktadır ve futbolculuk kariyerini sürdürmektedir.

Dany Nounkeu nereli ve kaç yaşında?

11 Nisan 1986 tarihinde Kamerun'un başkenti olan Yaounde kentinde dünyaya gelen ve tam adı Dany Achille Nounkeu Tchounkeu olan futbolcu, futbol hayatına Metz Akademisi'nde başlamıştır. Burada iki yıl eğitim alan Dany Nounkeu, ardından Fransa alt lig takımlarından olan Amneville takımında profesyonel olmuştur. Ülkemizde de top koşturan Dany Nounkeu, 2021 Ocak ayı itibariyle 34 yaşında bulunmaktadır ve futbolculuk kariyerini sürdürmektedir.

Dany Nounkeu'nun asıl mevkisi stoper bölgesi olsa da, futbolcu sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilmektedir. 184 cm boyunda olan Dany Nounkeu'nun Kamerun ve Fransa olmak üzere iki vatandaşlığı bulunmaktadır. Baskın olarak sağ ayağını kullanan Dany Nounkeu'nun menajerlik görevini ise Bengal Soccer firması üstlenmektedir.

Dany Nounkeu Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Dany Nounkeu Türkiye'de toplamda 6 farklı kulüpte oynamıştır. Türkiye'de oynadığı kulüpleri ve tarihlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

1 Eylül 2010 ve 1 Temmuz 2012 arası - Gaziantepspor

1 Temmuz 2012 ve 3 Şubat 2014 arası - Galatasaray

3 Şubat 2014 ve 30 Haziran 2014 arası - Beşiktaş

4 Ağustos 2015 ve 14 Temmuz 2016 arası - Bursaspor

14 Temmuz 2016 ve 18 Ocak 2018 arası - Karabükspor

18 Ocak 2018 ve 13 Eylül 2019 arası - Akhisarspor

Dany Nounkeu Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Futbolculuk hayatının ilk yıllarını Fransa'da sürdüren Dany Nounkeu'nun Fransa dışında ilk kez futbol oynadığı ülke Türkiye'dir. 1 Eylül 2010 tarihinde Fransa'nın Toulouse takımından Gaziantepspor kulübüne transfer olmuştur.

Transfer olduğu dönemde piyasa değeri 2 milyon Euro olan Dany Nounkeu için Gaziantepspor'un ödemiş olduğu bonservis bedeli 300 bin Euro'dur. Gaziantepspor'da yaklaşık 2 sezon boyunca forma giyen futbolcu, burada yıldızının parlamasının ardından Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Galatasaray'a transfer olmuştur.

Dany Nounkeu'nun kariyeri boyunca en çok futbol oynadığı lig Türkiye Süper Lig olmuştur. Dany Nounkeu Süper Lig'de toplam 155 maça çıkmıştır ve bu maçlarda toplam 12706 dakika süre almıştır.

Dany Nounkeu 2021 yılında hangi takımda oynuyor?

Akhisarspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl kulüpsüz kalan Dany Nounkeu, 11 Aralık 2020 tarihinden bu yana Cibuti Süper Lig'i takımlarından AS Arta/Solar 7 takımında forma giymektedir. Futbolcunun buradaki sözleşmesinin ne zaman sona ereceği bilinmemektedir.

Dany Nounkeu'nun maaşı ne kadar?

Dany Nounkeu'nun şu anki kulübünden ne kadar maaş aldığı bilinmemektedir. Bu konuda kulübünden ya da futbolcunun kendisinden herhangi bir açıklama yapılmaktadır. Fakat Dany Nounkeu, 2015 yılında Galatasaray'da oynarken, bu kulüpten yıllık olarak 750 Bin Euro maaş almaktaydı.

Dany Nounkeu'nun kariyeri

07/08 sezonu: Metz B'den Amneville takımına bedelsiz,

08/09 sezonu: Amneville'den Pau FC takımına bedelsiz,

09/10 sezonu: Pau FC'den Toulouse takımına bedelsiz,

10/11 sezonu: Toulouse'dan Gaziantepspor takımına 300 bin Euro bonservis bedeliyle,

12/13 sezonu: Gaziantepspor'dan Galatasaray'a 3,30 milyon Euro bonservis bedeliyle,

13/14 sezonu: Galatasaray'dan Beşiktaş takımına kiralık olarak,

14/15 sezonu: Galatasaray'dan Granada'ya kiralık olarak (kira bedeli 390 bin Euro),

14/15 sezonu: Galatasaray'dan Evian takımına kiralık olarak,

15/16 sezonu: Galatasaray'dan Bursaspor takımına bedelsiz olarak,

16/17 sezonu: Bursaspor'dan Karabükspor takımına,

17/18 sezonu: Karabükspor'dan Akhisarspor takımına.

Aynı zamanda Dany Nounkeu Kamerun U-20 takımıyla 2003 yılında 2 maça çıkmıştır. Futbolcu A milli takım formasıyla da 2010-2013 yılları arasında 6 maça çıkmıştır. Bu maçlarda herhangi bir istatistiği bulunmamaktadır.

Dany Nounkeu'nun Gaziantepspor'a transfer olduğu dönemde 2 milyon Euro olan piyasa değeri, Galatasaray'da oynadığı dönemde 4 milyon Euro'ya kadar çıkmıştır. Oyuncunun piyasa değeri bu noktadan sonra daha fazla yükselmemiş ve her geçen yıl düşmeye başlamıştır. Futbolcunun kariyeri şu anda Cibuti'de devam etse de, futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceği tartışma konusudur.

Dany Nounkeu'nun kariyer istatistikleri

Amneville - 16 maç, 3 gol

Pau FC - 24 maç

Toulouse - 18 maç

Gaziantepspor - 46 maç

Galatasaray - 30 maç

Beşiktaş - 9 maç

Granada - 14 maç, 1 gol

Bursaspor - 15 maç, 1 gol

Karabükspor - 42 maç

Akhisarspor - 13 maç