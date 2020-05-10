Boşaltım sistemi hastalıklarının belirlenebilmesi için idrar tahlili yaptırmak büyük önem taşıyor. Bu tahlil sonucuna göre hasta değerlendiriliyor. Sağlıklı bir insanda normal dansite referans aralığı 1,002 ila 1,020 gram/mililitredir. Değerlerin bu aralıkların altında veya üstünde olması belirli hastalıkların habercisi olabilir.

Dansite (SG) nedir?

Dansite (SG), yoğunluk, kalınlık ve sıklık gibi anlamlara geliyor. İdrar dansitesi de idrar yoğunluğu anlamına gelip, su ile yoğunluğu kıyaslanıyor.

Bu test ile idrarın ne kadar yoğun olduğu tespit ediliyor. Kişinin sağlığı ve böbreklerin çalışma düzeni hakkında bilgi veriyor. Test sonucunda, kişinin günlük su ihtiyacı da ortaya çıkmış oluyor. İdrar yolları iltihapları, kalp yetmezliği, diyabet gibi önemli rahatsızlıkların teşhisinde önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle bu testi belirli aralıklarla yaptırmanızda yarar vardır.

Dansite yani idrar testleri bundan sonrasında nasıl bir yaşam izlemeniz gerektiğini söyler. Test sonucunda çıkan değerler aşağıdaki durumların teşhis edilmesine yardımcı olur;

- Bir gün içerisinde ne kadar su tüketmeniz gerektiği

- Kalp yetmezliğinizin olup olmadığı

- İdrar yollarında bir iltihaplanmanın olup olmadığı

- Böbreklerinizin süzme kapasitelerinin ne kadar olduğu

SG kan değeri kaç olmalı?

Dansite oranları düşük veya yüksek olabilir. Bu oranlar hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında belirleyici ve yol gösterici bir faktördür. Sağlıklı bir insanda normal referans aralığı 1,002 ila 1,020 gram/mililitredir. Eğer ihtiyacınız olan suyu tüketiyorsanız dansite değerlerinizin bu referans aralığında olması gerekiyor.

Bebeklerde dansite değeri çeşitli laboratuarlara göre 1.005 – 1.035 gram/mililitre aralığında değişiyor. Bebeklerin aşırı su tüketmeleri durumunda SG testi isteniyor. Bebekte böbrek fonksiyonları veya iltihabi hastalık olup olmadığına bakılıyor.

SG düşüklüğü ne demek?

Vücutta su miktarının artması yani, vücudun ihtiyacından fazla su tüketimi dansite düşüklüğüne yol açıyor. Normal ve sağlıklı bir insanın aşırı su tüketmesi vücuduna zarar veriyor. Kandaki veya su miktarındaki artış idrarın yoğunluğunu düşürüyor.

Dansitenin normal referans aralığının altında olması idrar yollarındaki sorunlar, böbrek sorunları, diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarının oluşabileceğini gösteriyor.

Dansite düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Pyelonefrit, interstisyel nefrit, böbrek yetmezlikleri, gromerulonefrit ve şekersiz diyabet hastalıkları dansite düşüklüğüne sebebiyet verebiliyorlar. Kötü huylu yüksek tansiyon veya kafa içi basıncının herhangi bir nedenle yükselmesi de dansite düşüklüğüne neden olabilir.

SG yüksekliği ne demek?

Yeterince su tüketmemek veya vücudun aşırı su kaybı nedeniyle böbrekler düzgün çalışmadığında SG yüksekliği kendini gösterebiliyor. Vücut susuz kaldığında idrarın renginde koyulaşma oluyor.

SG yüksekliği nedenleri nelerdir?

- Hipovolemik şok, Hepatorenal sendromlar,

- Kusma, terleme ve ishal,

- Dış ya da iç kanama,

- Ciddi yanıklar,

- İdrarda şeker bulunması ve diyabet,

- Kalp ve böbrek yetmezlikleri,

- Böbrek damarlarının daralması ve enfeksiyonları,

- Sodyum seviyesindeki yükseklik veya düşüklük SG yüksekliğine neden olabiliyor.

Dansite yüksekliği bir hastalık olmamakla birlikte, çeşitli hastalıkların bulgu ve ayırıcı parametresidir. Dansite testiyle birlikte kan tahlili de yaptırılıyor. Tahlil sonucunda; Protein, glikoz, beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, kristaller ve bilirubin miktarlarında artış görüldüyse tedaviye başlanılması gerekiyor.

SG kan değerini yükseltmek için ne yapılmalı?

Öncelikli olarak aşırı su tüketiminin azaltılması gerekiyor. Normal şartlarda sağlıklı bir insanın günlük su ihtiyacı 2-2,5 litredir. Aktivite ve çevresel faktörlere bağlı olarak bu miktar azaltılıp, artırılabilir.

Aşırı su tüketmenin nedeni diyabet olabilir. Dâhiliye uzmanı tarafından yapılan tahliller sonucunda diyabet tespit edilirse bu doğrultuda bir tedavi uygulanıyor.

SG değeriniz hastalığa bağlı olarak düşük çıkmadıysa doktorunuz size uygun bir beslenme ve yaşam modeli tavsiye ediyor.

SG kan değerini düşürmek için ne yapılmalı?

Dansite değeri yüksek çıktıysa, standart tam kan sayımı tahlili de yaptırılıyor. Bu tahlil sonucuna göre ortaya çıkan hastalık ve sorunlar belirleniyor. Duruma göre antibiyotik, ilaç ve hap kullanımıyla tedavi uygulanıyor.

Böbreklerin düzenli çalışması ve SG değerini yükseltmek için günlük en az 2,5 litre su içmeniz gerekiyor.