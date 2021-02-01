Danny Rose transferi neden olmadı? İşte cevabı

Tottenham'da Jose Mourinho'nun biletini kestiği ve gönderilmesini istediği Danny Rose için Trabzonspor büyük yol katetmişti. 30 yaşındaki sol bekin isteklerinin bitmemesi ise Trabzonspor'un transfere olumsuz anlamda nokta koymasına sebep oldu.

61 Saat'in haberine göre; 1 milyon 100 bin euro ile başlayan görüşmeler daha sonra 1 milyon 300 bin Euro'ya sonrasında ise 1 buçuk milyon Euro'ya yükseldi. Danny Rose'un bu taleplerini kabul eden Bordo Mavililer oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaşının yarısını nakit olarak talep etmesi nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı.





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