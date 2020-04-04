İngiltere Premier Lig'de Chelsea'den kiralık gittiği Aston Villa'nın formasıyla mücadele eden Danny Drinkwater, futbol kariyerindeki düşüş sonrası ticari hayatına da çok iyi başlamadı.

Sağlıklı yiyecekleri fitness seansları ile birleştirdiği FoodWell adlı bir restoran açan Drinkwater, 2019'un Mart ayında açtığı restoranının ilk 12 aylık sürecinde 2 milyon Pound zarar etti.

Şu anda restoranın 1.7 milyon Pound'luk gerçekleştirmesi gereken ödemeleri varken elde sadece 8.435 bin Pound nakit olduğu belirtiliyor.

Drinkwater'ın yatırımı, son olarak corona virüs etkisiyle kepenk indirmiş durumda. Bu süreçte zararın daha da artacağı belirtiliyor.

Açık olduğu dönemde her gece full olmasına ve çok sayıda olumlu yorum almasına rağmen restoran, zarar etmekten kurtulamamış gözüküyor.