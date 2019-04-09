Daniyar İsmayilov, 2014’te Türk vatandaşlığına geçirilmiş ve halterde uzun süre sonra yüzümüzü güldürmüştü. Önce 2015 Dünya Şampiyonası’nda bronz elde etmiş 2016 Rio’da da gümüşe uzanarak, 2 olimpiyat sonra (Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu) halterde Türkiye’ye madalya sevinci yaşatmıştı.

2015 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları’nda da birincilik kürsüsünde yer alan Daniyar İsmayilov, başarılı geçen bu 2 yıllık sürecin ardından yaptığı vukuatlarla gündeme geldi.

165 ve 166’yı kaldıramadı

2013’te altyapılar dahil yaşanan doping kriziyle sarsılan ve federasyonun başına Taner Taşpınar’ın geçmesiyle sıfırdan başlayan Türk halteri verilen cezanın ardından büyüklerde 2019 Avrupa Şampiyonası’yla yeniden podyumda boy gösterirken, madalya umudumuz İsmayilov ise toplamda kürsünün dışında kaldı.

İsmayilov, 2016’dan sonra çıktığı ilk ciddi turnuvası, Avrupa Şampiyonası’nda koparmada altın kazansa da silkmede sıfır çekti.

Kariyerinde koparmada (163), silkmede (188) gibi ağırlıkları kaldıran İsmayilov’un bu şampiyonadaki rakipleri onun çok gerisindeydi. Koparmada 147’yle birinci olan Daniyar, silkmede 165’e takıldı.

Sadece toplama madalyanın verildiği Dünya ve olimpiyat organizasyonu olsa, İsmayilov’un koparmadaki performansı da hiç bir şey ifade etmeyecekti!

Öte yandan şampiyonada silkmede (175) ve toplamda (312) altın Fransız Kingue’ye gitti.

Alman Brandhuber silkmede (165) bronz, toplamda (311) gümüş, Gürcü Chkheidze silkmede (169) gümüş, toplamda (308) bronz elde etti.

Trafik kazası, çatal batırma...

İsmayilov, 2017’de Ankara’da kullandığı otomobilin bir aydınlatma direğine çarparak devirmesiyle yaşanan zincirleme kazada ölümden dönmüştü.

1992 doğumlu sporlu, olimpiyat sonrası da disiplinsiz davranışları nedeniyle milli takım kamplarına alınmamıştı. İsmayilov katıldığı ilk kampta ise olay çıkarmıştı.

2018’in şubat ayında yapılan kamp sırasında, takım arkadaşıyla yemekte söz dalaşına giren milli halterci, Murat Ekinek’e çatalla saldırmıştı. Bu süreçte kamptan atılan İsmayilov daha sonra federasyona verdiği sözden dolayı affedilmişti.