Danimarkalı yıldız Christian Eriksen: Futbola döneceğimden eminim

Haziran ayında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelen Danimarka'da yıldız futbolcu Christian Eriksen mücadelenin 43. dakikasında kalp krizi geçirmiş ve ölümden dönmüştü. O tarihten bu yana resmi maça çıkmayan ve henüz 1 aydır saha çalışmalarına katılan 29 yaşındaki yıldız geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Eriksen kalp krizi geçirdiği sırada takım arkadaşları görüntü alınmaması adına çevresinde işte böyle set kurmuştu.

Hâlâ daha futbol oynayıp, oynayamayacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum. Futbola geri dönebileceğimi hayal ediyorum ve bunu yapabileceğimden eminim. Yaşadığım olaydan sonra farklı bir şey hissetmiyorum. Fiziksel olarak en iyi form durumuma dönmüş vaziyetteyim. Milli takım formasını tekrar giymeyi ve Parken’de maça çıkmayı hayal ediyorum. Yaşadığım şeyin bir kereye mahsus olduğunu ve bir daha olmayacağını kanıtlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere yıldız oyuncu şu anda kulüpsüz. Son olarak İtalyan devi İnter'de görev yapan Eriksen daha evvel Ajax ve Tottenham formaları da giymişti.



