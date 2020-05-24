Danimarka’da son 48 saatte Corona virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı

Danimarka’da Corona virüs bağlantılı ilk ölümün 11 Mart’ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı bildirildi.

24 Mayıs 2020, Pazar 09:14 Son Güncelleme:
- A +
Danimarka’da son 48 saatte Corona virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı

Danimarka’da son 48 saatte yeni tip Corona virüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Danimarka Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart’ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı bildirildi.

Danimarka’da 442 bin 650 kişinin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının 11 bin 289 olduğu, 118 kişinin salgın nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 9 bin 836 olduğu, 561 kişinin ise Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...