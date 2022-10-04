Kopenhag, 31 Ağustos'ta flaş bir hamle ile eski oyuncusu Andreas Cornelius'u Trabzonspor 'dan kadrosuna katmıştı. Danimarka ekibi, bu transfer için maddi olarak da büyük çaba sarf etti.

6 milyon Euro'ya alındı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Andreas Cornelius'u kadrosuna katmak için Kopenhag, 45 milyon Danimarka kronu yani 6 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ödemişti. Golcü oyuncunu yıllık maaşının da Danimarka için oldukça yüksek seviyede olduğu belirtildi.

İşte maaşı

Tipsbladet'in haberine göre bonuslarla da artış gösteren Cornelius'un yıllık ücreti 12 milyon kron düzeyinde. 12 milyon kron da yıllık 1 milyon 613 bin Euro düzeyine tekabul ediyor. Cornelius, bu maaş ile takımın önemli isimleri Kamil Grabara, Carlos Zeca ve Rasmus Falk'ın önüne geçmiş durumda. Takımın en çok kazananı Cornelius, ligde de bu anlamda zirvede yer alıyor.

Zirveye ortak

Tipsbladet'in haberine göre Cornelius'un kazancı, yaz aylarında Midtjylland'a transfer olan Anders Dreyer ile aynı seviyede. İki oyuncunun Danimarka futbolundaki maaş düzeylerinde en zirvede yer aldıkları belirtiliyor.

Trabzonspor'daki ücretinden biraz fazla

Cornelius, 2021'in yaz aylarında Trabzonspor'a transfer olurken kendisiyle yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Cornelius, yeni takımı Kopenhag ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalarken yıllık ücreti de 1.6 milyon Euro seviyesine çıkmış oldu.

Henüz gol atamadı

Kopenhag, büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Cornelius'un transferini 31 Ağustos'ta bitirirken 2 Eylül'deki Silkeborg maçında direkt ilk 11'de oyuna başlamıştı. Ligde 3 maçta da 90 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund karşısında 90 dakika forma giydi ama toplam bu 4 maçta henüz gol atamadı.