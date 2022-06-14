(ÖZET) Danimarka - Türkiye Ümit Milli maç sonucu: 3-2

Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında Vejle Stadyumu'nda Danimarka'ya konuk oldu, karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Bertolo Nogueira'nın yönetti. Avrupa Şampiyonası şansı kalmayan milliler, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Milli Takım 'ın golleri; 9. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 90+3. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım'dan geldi. Danimarka'nın gollerini ise; 17. dakikada Matthew O'Riley, 66. dakikada Gustav Isaksen ve 76. dakikada Mathias Kvistgaarden kaydetti.

Bu sonucun ardından 8 puanda kalan Tolunay Kafkas yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 9. Grup'ta 3. sırada yer aldı. 2. sıradaki Danimarka ise 17 puanla Play-Off'lara katılacak. Grubun lideri ise 20 puanlı Belçika oldu.