2022 Dünya Kupası tam gaz devam ederken 3. günde Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşacak. Christian Eriksen'in EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan karşılaşma esnasında sahada kalp krizi geçirmesi sonrasında büyük bir travma yaşayan, diğer ülkeler tarafından da sempati kazanan Danimarka, Katar'da bu ilgiye karşılık vermek istiyor. Sahalara dönen Christian Eriksen, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ve Trabzonspor 'lu Jens Larsen takım arkadaşlarıyla beraber tarih yazmanın peşinde. Tunus ise puan ve puanlar için mücadele edecek.

Danimarka-Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Education City Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün 16.00'da başlayacak. Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

Danimarka-Tunus muhtemel 11'ler:

Danimarka: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Eriksen, Damsgaard, Skov, Dolberg.

Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Bronn, Abdi, Chaalali, Skhiri, Laidouni, Slimane, Khazri, Msakni.