Danimarka ordusunun hedefinde oyuncular var. DR tarafından; oyuncuların öğrenme, stratejik algı ve görselleştirme yeteneği üzerine paylaşılan veriler, Danimarka ordusunu oyuncu arayışını itmiş gibi duruyor. Danimarka’nın silahlı kuvvetleri pilot, uçuş komutanları ve radar operatörleri için oyuncuların başvurularını bekliyor.

Astralis oyuncularının da tabi tutulduğu birtakım testlerin ardından oyuncuların orduda yer alabilmek için uygun karakterde oldukları belirlendi. Ancak oyuncuların bu yeteneklere sahip olmalarının asker olarak çalışıp çalışamayacakları konusunda net bir fikir birliği sağladığını söylemek güç. Danimarka Savunma Bakanlığı Personel Ajansı Bölüm Başkanı Binbaşı Anders Bech: “Asker olabilmenin başka gereksinimleri de var,” diyor.

Danimarka ordusunun yakın dönemde ülkedeki espor federasyonuyla birlikte ortaklaşa bir işe girişmesi bekleniyor. Bu birlikteliğin orduya katılmak için başvuracak adayların yeteneklerini geliştirebilmek adına olması bekleniyor. (Playerbros)