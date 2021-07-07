Danimarka mı, İngiltere mi? Finalist belli oluyor

Nefes kesen karşılaşmalara tanıklık ettiğimiz EURO 2020'de son finalist de bu akşamki maçla belli olacak. Kupanın en büyük ev sahibi olan ve yarı finale gelene kadar sadece çeyrek finalde 4-0 kazandığı Ukrayna maçını Roma'da oynayan İngiltere, turnuvanın 'Peri Masalı'nı şimdiden yazan Danimarka ile karşılaşacak. 90 bin kişilik Wembley Stadı'ndaki mücadelede tribünde 60 bin kişi olacak ve elbette en büyük çoğunluğu İngilizler oluşturacak.

Hiç gol yemediler

İngilizler, büyük turnuvalarda tek finalini, evinde 1966'da kazandığı Dünya Kupası'nda oynadı. Bu turnuvada son 4'e kalana kadar hiç gol yemeyen Gareth Southgate'in öğrencileri, grup aşamasında sadece 2 gol atarken, Son 16 ve çeyrek finalde toplamda 6 gol attılar. Henüz ilk maçında Christian Eriksen'in saha içinde ölümden döndüğü korku dolu anları yaşayan ve grupta son maçını kazanarak bir üst tura çıkan kaptan Simon Kjaer'li Danimarka, unutulmaz EURO 92 zaferi sonrası ilk kez yarı final heyecanını yaşıyor.

Penaltıdan Eriksen attı

Vikingler, 2020-21 sezonundaki Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı İngiltere ile evinde golsüz berabere kalmış, Wembley'de rakibini Eriksen'in penaltıdan attığı golle mağlup etmişti. İki takımın daha önceki kapışmalarında İngilizler 13 kez, Danimarkalılar 5 kez kazanırken, 5 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Yediği 39 gole Vikingler, 23 golle cevap verebildi.







