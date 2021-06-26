Danimarka, EURO 1992 zaferinin yıl dönümünde çeyrek finale çıktı

Danimarka, ülke tarihinin en büyük zafere olan EURO 1992 şampiyonluğunun yıldönümünde adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Kırmızı beyazlılar, 1992 yılında elemeleri geçememesine rağmen Yugoslavya'nın politik nedenlerden dolayı turnuvadan ihraç edilmesinin ardında organizasyona dahil edilmiş ve beklenmedik bir şekilde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Danimarka 26 Haziran'da Almanya ile oynanan final maçını 2-0 kazanıp kupanın sahibi olmuştuç Bu tarihi zaferden tam 19 yıl sonra Vikingler, Galler'i EURO 2020 son 16 turunda 4-0 geçip adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.