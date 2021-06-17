B Grubu mücadelesinde Danimarka, bugün Belçika'yı ağırlayacak. İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında ilk maçta sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.

Danimarka - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.00. Mücadele TRT1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Danimarka - Belçika muhtemel 11'ler...

Danimarka: Schmeichel, Mehle, Kjaer, Christensen, Wass, M.Jensen, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Wind, Braithwaite

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T.Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco