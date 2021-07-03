Danimarka, Euro 92'ye katılma bileti alamamış ama Yugoslavya'nın ihraç edilmesinin ardından bir anda kendini finallerde bulmuştu. Jensen, Peter Schmeichel, Olsen, Vilfort, Brian Laudrud gibi oyuncularla şampiyon olan Danimarka, 29 yıl sonra bir ilke imza attı ve yeniden yarı finale kaldı.









Euro 2020'ye Eriksen'in yaşadığı talihsiz olay ile başlayan ve ilk 2 grup maçını kaybeden Danimarka, üst üste 3 galibiyet ile yarı finale adını yazdırdı







