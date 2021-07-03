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Danimarka 1992'den sonra bir ilki başardı

Danimarka, Euro 92'ye Yugoslavya'nın ihraç edilmesinin ardından katılmış ve mucizevi şekilde şampiyon olmuştu. Adeta plajdan gelip büyük bir başarı kazanan Danimarka, 29 yıl sonra bir ilke imza attı

03 Temmuz 2021, Cumartesi 21:00 Son Güncelleme:
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Danimarka 1992'den sonra bir ilki başardı

Danimarka, Euro 92'ye katılma bileti alamamış ama Yugoslavya'nın ihraç edilmesinin ardından bir anda kendini finallerde bulmuştu. Jensen, Peter Schmeichel, Olsen, Vilfort, Brian Laudrud gibi oyuncularla şampiyon olan Danimarka, 29 yıl sonra bir ilke imza attı ve yeniden yarı finale kaldı.


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Çekya - Danimarka maç sonucu: 1-2


Euro 2020'ye Eriksen'in yaşadığı talihsiz olay ile başlayan ve ilk 2 grup maçını kaybeden Danimarka, üst üste 3 galibiyet ile yarı finale adını yazdırdı



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