Danilo Barthel: Bizim için çok zor bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Danilo Barthel, açıklamalarda bulundu.

Zor geçecek bir maç olduğunu belirten Barthel, "Bizim için zor bir maç olacak. Bu sezonun en kötü karşılaşmalarından birini Berlin’de oynadığımızı unutmuyoruz. ALBA Berlin, hücum mantalitesine sahip, çok hızlı oynayan, eşleşmesi güç bir takım. Bu nedenle her pozisyona yüzde yüzümüzden fazlasını verecek şekilde konsantre olmalıyız. Onları durdurmalı ve yarı saha basketboluna zorlamalıyız" dedi.