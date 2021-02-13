Danijel Aleksic Süper Lig'de şampiyon olmuş takımlarda oynayan futbolculardan bir tanesidir. Oldukça etkili şutları ile bilinen Danijel Aleksic kritik maçlarda attığı gollerle bilinmektedir. Başakşehir'de oynayan Danijel Aleksic Süper Lig'de forma giyen yetenekli futbolcular arasında gösterilmektedir. Kendi ülkesinde de milli takım formasını giymektedir. Danijel Aleksic futbola da ilk kez doğduğu şehirde başlamıştır. Danijel Aleksic 1.82 metre boya sahiptir. Süper ligde oynadığı takımda 8 numaralı formayı giyen Danijel Aleksic forvet pozisyonunda oynamaktadır. Forvet pozisyonunda kanatlarda oynayan Danijel Aleksic kariyerinde pek çok takımda kiralık olarak forma giymiştir. Danijel Aleksic aynı zamanda forvet arkasında da oynamaktadır.

Danijel Aleksic nereli?

Yugoslavya'nın Pula şehrinde dünyaya gelen Danijel Aleksic aslen Sırp'tır.

Danijel Aleksic kaç yaşında?

Danijel Aleksic 1991 doğumlu olup 30 yaşındadır.

Danijel Aleksic Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Danijel Aleksic Süper Lig kariyeri boyunca Yeni Malatyaspor ve sonra İstanbul Başakşehir forması giymiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Danijel Aleksic Türkiye'ye ilk olarak İsviçre takımlarından olan St. Gallen takımından gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

İstanbul Başakşehir'in sözleşmeli futbolcusu olan Danijel Aleksic Başakşehir kulübünde oynamaktadır.

Danijel Aleksic'in maaşı ne kadar?

Danijel Aleksic'in yıllık aldığı maaş 700 bin Euro’dur.

Danijel Aleksic kimdir?

Danijel Aleksic zamanında Avrupa'nın bir ülkesi olan Yugoslavya'nın Pula şehrinde dünyaya gelmiştir. Sırp bir aileden gelen Danijel Aleksic Pula şehrinde çocukluğunun önemli bir kısmı geçmiştir. İlk olarak Yugoslaya takımlarından olan FK Veternik takımı ile 7 yaşında altyapı kariyerine başlamıştır. Danijel Aleksic bu takımda 2002 yılına kadar oynamıştır. Daha sonra Sırbistan'ın bir takımı olan Vojvodina takımı ile 2002 yılından 2007 yılına kadar altyapı kariyerine devam etmiştir. Danijel Aleksic bu takımın altyapısında kendini iyice geliştirmiştir.

2007 yılında Vojvodina tarafından yapılan teklifi kabul etmiştir. 2007 - 2010 yıllarında profesyonel maçlara çıkmaya başlayan Danijel Aleksic 48 maçta forma giymiş ve 8 gol atmıştır. Danijel Aleksic 2010 yılında ise ilk yurt dışı transferi gerçekleşmiştir. Kariyerinde ilk kez İtalya macerası başlamıştır. Genoa kulübüne 2010 yılında transfer olmuş ve ardından hemen Alman ekiplerinden olan Greuther Fürth kulübüne kiralık olarak gönderilmiştir. 2010 - 2011 sezonunda Danijel Aleksic Greuther Fürth takımı ile kiralık olarak forma giymiş ve 16 maçta 2 gol atmıştır. Daha sonra Genoa ile sözleşmesini fesh etmiş Fransız kulübü olan Saint Etienne kulübü ile anlaşmıştır.

Danijel Aleksic Saint Etienne ile Sain Etienne B kulübüne 2012- 2013 yılında pivot takımda kiralık olarak forma giymiştir. Bu takımda da 32 maçta 12 gol atarak iyi bir istatistik yakalamıştır. Danijel Aleksic Fransa 2. liginde mücadele eden Arles Avignon kulübüne 2013 - 2014 yıllarında yine kiralık olarak gönderilmiştir. Bu takımda da fazla forma şansı bulamamıştır. 1 senede yalnızca 3 maça çıkmıştır. 2014 yılında ise bonservissiz bir şekilde Polonya ekiplerinden olan Lechia Gdansk ekibine transfer olmuştur. Danijel Aleksic bu takımda 2014 - 2015 yılları arasında 3 maçta forma giymiştir.

Bekleneni Polonya ekibinde de eremeyen Danijel Aleksi 2015 yılında İsviçre ekibi St. Gallen ekibine transfer olmuştur. Burada 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Danijel Aleksic 80 maça çıkmıştır. 3 senede 80 maçta 22 gol atarak takımında en fazla maça çıkan oyunculardan bir tanesi olmuştur. Danijel Aleksic 2018 yılında ise ilk kez süper lig kariyeri başlamış ve Yeni Malatyaspor'un teklifine evet demiştir. Yeni Malatyaspor ile 2018 - 2019 yıllarında 31 maçta 10 gol atmıştır. Danijel Aleksic 2019 yılında ise yolu Suudi Arabistan takımlarından olan El Ehli takımı ile kesişmiştir.

El Ehli takımı ile yalnızca 1 maça çıkmış ve hemen ardından İstanbul Başakşehir kulübüne transfer olmuştur. Danijel Aleksic'in ikinci Türkiye macerası İstanbul Başakşehir ile devam etmiştir. İstanbul Başakşehir ile birlikte bir de şampiyonluk yaşamıştır. Danijel Aleksic kariyeri boyunca 225 maçta 59 gol atmıştır.

Danijel Aleksic'in Milli Takım kariyeri

Sırbistan milli takımı ile ilk kez 2006 yılında tanışmıştır. Danijel Aleksic Sırbistan U17 takımı ile 12 maçta forma giymiş ve 9 gol atmıştır. 2008 yılında da Sırbistan a milli takımında forma giymeye başlamıştır. Milli takımda şuana kadar yalnızca 2 maçta forma giymiştir.